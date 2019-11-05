Трассу М-23 из Ростова до границы с Украиной отремонтируют за полмиллиарда рублей

Автотрассу М-23 из Ростова-на-Дону до украинской границы отремонтируют почти за 500 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте госзакупок, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Средства выделены из федерального бюджета.

Напомним, дорога проходит через Таганрог, и ее общая протяженность составляет порядка 120 километров.

Компании, выигравшей тендер, предстоит провести полное обновление покрытия, а также выполнить работы по замене воотводящих труб и восстановлению деформационных швов.

На весь период реконструкции объекта проезд автомобилей будет ограничен. По планам, капремонт капремонт планируются завершить осенью 2021 года.