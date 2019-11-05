Назначен новый посол России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Великобритании и Северной Ирландии Андрея Келина.

Как передает телеканал "Россия 24", 62-летний Келин ранее занимал должность директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ. Дипломат владеет английским, французским и нидерландским языками.

Прежний российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко, который занимал свою должность с января 2011 года, 26 августа 2019 года был освобожден от обязанностей.

До назначения нового посла российскую дипмиссию в Туманном Альбионе возглавлял советник-посланник Иван Володин.