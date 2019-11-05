Пляжный футбол. Россияне обыграли Египет на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу в стартовом матче группового этапа Межконтинентального кубка над командой Египта. Российские футболисты обыграли соперника со счетом 5:3.

Победу России принесли голы Андрея Новикова, Алексея Павленко, Виктора Крышанова и дубль Владимира Раскина. В составе египетской команды голы забивали Мохамед Хассан Абдельнаби Али, поразивший ворота россиян дважды, и Мустафа Ахмед Шаабан.

Теперь России предстоит матч второго тура против Мексики. Поединок состоится шестого ноября.

В группе "В" Россия располагается на первом месте, набрав три очка. Египет с нулем баллов замыкает таблицу. Мексика и Иран также имеют по нулю очков, поскольку сыграют свой очный матч позже.