Найдена машина, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии

В ходе расследования дела об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата оперативники нашли машину, на которой скрылся предполагаемый киллер. Как оказалось, преступник бросил черный внедорожник Mazda CX-7 недалеко от места убийства, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи продолжают изучать данные с камер наблюдения, так как подозреваемый и его сообщники использовали несколько машин для своих перемещений.

Нападение на Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева было совершено 2 ноября у входа в подъезд. Неизвестный мужчина в красно-черной куртке подбежал к Ибрагиму Эльджаркиеву и несколько раз выстрелил в упор. Когда на помощь из машины выбежал брат силовика, киллер выстрелил и в него, а затем покинул место преступления.

Следствие не исключает, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Эльджаркиева. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат СК России.