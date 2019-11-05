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5 ноября 201919:58

Водительские права Брежнева выставят на торги

ТАСС

Водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему выставят на торги в Москве 14 ноября, начальная цена лота оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

Отмечается, что автомобильные права генеральному секретарю ЦК КПСС были выданы 10 декабря 1976 года и являются шуточным подарком со стороны тогдашнего министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Много лет удостоверение и талон хранились на даче Брежнева. В 1991 году дачу передали избранному мэром Москвы Гавриилу Попову и вещи стали достоянием рынка.

Другим лотом станет первое отдельное издание Николая Карамзина "Бедная Лиза", стартовая цена которого составляет 550 тысяч рублей. Куда больше стоит первое издание одного из наиболее редких романов Федора Достоевского "Подросток" – 800 тысяч рублей.

На аукционе также выставят ряд других редких книг, изданных давно и малым тиражом. Среди них "Большая Маркиза" К. Сомова 1918 года (тираж 50 экземпляров) и "Рассказы о товарище Сталине", напечатанная в 1936 году (12 экземпляров).

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