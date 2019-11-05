Сохранить и определить нормы: важные заявления Путина на Совете по русскому языку

Обеспечить достойный уровень грамотности россиян и создать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом — такие задачи поставил сегодня, 5 ноября, Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку. Кроме того, он поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочников, определяющих нормы современного литературного языка для всех государственных структур — от школ до средств массовой информации. Отдельно президент остановился на теме притеснений русского языка в некоторых странах и стремлениях сократить его пространство в мире. Что можно этим стремлениям противопоставить?

Поддержка и опора великому и могучему сегодня нужна как никогда. Владимир Путин говорил прямо:

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, все то же давление, прямое нарушение прав человека. В том числе право на родную речь, на культуру и историческую память".

Владимир Толстой не стеснялся громких слов:

"Ведущаяся в так называемом цивилизованном мире война против русского слова, русского языка позволяет рассматривать его как мощнейшее, грозное оружие, а, значит, это оружие должно быть в полной боевой готовности". На это Владимир Путин ответил:

"Давайте не будем употреблять таких слов. Нет, я серьезно говорю. Почему? Потому что, если это оружие, с ним начнут бороться, как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, такая мягкая сила. Но вот этого, мне кажется, вполне достаточно".

Интерес к языку всегда созвучен влиянию страны в мире. Президент вспомнил, как Восточная Европа учила русский:

"Главный партнер был Советский Союз, от этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе. Там сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое. Это влияние было. Советский Союз растворился — все, интерес к языку начал затухать. Искусственно подогревается это затухание — нас побаиваются до сих пор. А сейчас мы что наблюдаем в некоторых странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое, политическое сотрудничества? Всплеск интереса к русскому языку пошел — дайте учебников, преподавателей. Причем не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в так называемом дальнем зарубежье. Интерес в мире к русскому языку будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова. А не будет этого, то не будет, хоть тресни, хоть у нас еще два-три Толстых появятся и четыре Пушкина. Будут переводить просто и все, будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной, то будут учить русский язык".

Границы русского мира сужаются. Сбережение языка становится государственной задачей. Сергей Шаргунов предложил не забывать "наше все" — толстые журналы, легендарные "Новый мир", "Знамя" и "Юность". По его словам, сегодня дышат "на ладан" старейшие литературные издания. Молодежь приходит туда, получая совершенно копеечную зарплату, то есть, по сути, это такие очаги "подвижнического труда".

Писатель Борис Екимов заявил о наболевшем — в одной деревне на Алтае нет школы. В первый класс дети просто не пошли, а возить их в соседнее село некому. "Два человека так и остались дома, их не пустили родители. Детям скоро исполнится семь лет. Я вспомнил Толстого. Когда Филипок пришел в школу, ему было шесть лет, но учитель все-таки взял его и посадил".

На это Владимир Путин ответил: "Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что если бы в то время, когда писали про Филипка, все было бы хорошо, революция 1917-го бы не случилась. Видимо, там тоже было много своих проблем".

Сельские школы ветшают — в прямом и переносном смысле. Даже от средней по региону зарплаты в 30 тысяч учителя уезжают в Москву, где получают 100 тысяч. Владимир Путин отметил:

"Ну вот возьмите где-нибудь в шахтерских городах, поселках. Шахтер получает среднюю, да и учитель будет среднюю получать. Мне говорили: "Вы что, с ума сошли? Так нельзя". Я настоял, чтобы было именно так. Конечно, нужно двигаться дальше. Но уровень заработной платы не должен иметь перекосов. Это тоже абсолютная такая аксиома, потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие, третьи, четвертые, пятые. Это все должно быть сбалансировано. Но, конечно, что касается школ, здесь государство и не государство, а муниципалитеты должны уделять этому значительно больше внимания, чем уделяется сейчас. Здесь вы абсолютно правы".

Людмила Кольцова из воронежского госуниверситета рассказала о вопиющей ситуации в классическом филологическом образовании — в группу из двенадцати магистров бюджетный набор составляет всего шесть мест. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков сообщил, что группа формируется за счет и бюджетных, и за счет тех, кто поступает платно. По его словам, учитываются статистические данные. На сегодня за счет средств бюджета обучаются примерно 40 процентов абитуриентов. В этом случае важно не то, сколько студентов принимают на обучение, а то, сколько человек впоследствии трудоустраиваются по специальности. На это Владимир Путин отметил:

"Все правильно, только это не отвечает на вопрос, который поставлен. Это же не модная какая-то специальность, которая доходы приносит. Плохо, что основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Если вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, дайте тогда 12 бюджетных мест. Как они будут трудоустраиваться, если вы даже их не подготовили? Кому трудоустраиваться? Там не будет никого. В магистратуре не будет никто учиться. Потом у вас будет ноль в этой статистике — в Воронеже никто не устраивается по специальности "русский язык", потому что там нет их и не будет по таким правилам. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит".

Проблема и с подготовкой учителей — так ли хорош 4-летний бакалавриат? Или старые добрые пять лет в ВУЗе все же эффективнее? Людмила Кольцова рассказала: "Возвращение специалитетов в университетское образование и специальности, которая была у нас когда-то — "Филолог. Преподаватель русского языка и литературы", это насущная необходимость". Владимир Путин обратился к присутствующим на заседании: "Это эффективно делить бакалавриат, магистратуру? Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах, а магистратура дает право преподавать до десятого-одиннадцатого? В чем смысл?".

Острый образовательный вопрос — с ним Владимир Путин призвал разобраться детально. Родина, в том числе, начинается и с картинки в букваре. Заседание совета по русскому языку — тот самый случай, когда важно не только то, о чем говорят, но и то, как это делают — в Кремле весь цвет российской славистики.

Еще одна неожиданная тема — русский язык в суде. Это, конечно, не "казнить нельзя помиловать", но, например, фраза "он промышлял" может считаться оскорблением чести и достоинства. Как отметил доктор юридических наук, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, стороны на заседании могут использовать разные толковые словари. По его словам, в некоторых случаях суды используют не предложения сторон, а Википедию. На ее толковании они и основывают судебные решения.

Президент призвал к подготовке Единого корпуса словарей, обязательных для всех государственных структур. А Википедию, кстати, есть идея заменить. Путин заявил:

"Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной форме".

Горячая дискуссия затянулась на несколько часов. Владимир Путин в финале даже процитировал пародиста Иванова: "Помните фразу: "Велик могучим русский языка". Не хочется говорить, что двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные идут".

А если Ахматовскими словами, то "мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово". Только государственная политика обеспечит бережное отношение к правдивому и свободному — русскому языку.