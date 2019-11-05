Импичмент Трампа становится все более реальным: новые детали из украинского досье

В США готовятся опубликовать новую порцию показаний еще нескольких свидетелей в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Тема отставки подогревается и новым иском против главы Белого дома. Журналистка, обвинившая Трампа в домогательствах, просит компенсации за моральный ущерб. Ну, а первые расшифровки признаний экс-чиновников уже вовсю обсуждают.

Выборы губернатора штата Кентукки проходят сегодня для Дональда Трампа как генеральная репетиция выборов президентских, до которых остался ровно год. За республиканского кандидата и верного сторонника Мэтта Бевина глава Белого дома агитирует, как за себя.

"Демократы никогда не видели ничего подобного. Они знают, что им не победить в 2020 году. Американский народ сыт по горло ложью, обманами и клеветой демократов. Недовольное большинство, которое скоро проголосует за то, чтобы выкинуть демократов к черту", — говорит президент США Дональд Трамп.

Демократы играют не по правилам, подхватывает сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Информатор, с сообщения которого о разговоре Трампа с Зеленским все и закрутилось, не хочет показываться на людях. Его адвокат обещает письменные показания под присягой.

"Мы теперь знаем имя осведомителя. Он должен предстать перед Конгрессом как свидетель, потому что он работал на Джо Байдена в то же время, когда Хантер Байден получал деньги от коррумпированных олигархов. СМИ, сделайте свою работу, опубликуйте его имя!" — призывает Рэнд Пол, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла — вот кого подозревают республиканцы. По данным журналиста Пола Сперри, Чарамелла — зарегистрированный демократ, эксперт по Украине. Именно он во время избирательной кампании 2016 года работал с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой, которая добывала компромат на Трампа для штаба демократов.

Публичную стадию процедуры импичмента, о которой так долго мечтали, они начали с публикации расшифровок показаний госдеповских чиновников из числа тех, кого уже успели допросить. Первыми стали экс-советник госсекретаря Маккинли и бывший посол США в Киеве Йованович — дипломат обамовского призыва, оставленная уже при Трампе.

Сама она считает, что стала жертвой заговора, который вместе плели адвокат Джулиани, генпрокурор Луценко, а также люди сомнительной репутации Фруман и Парнас.

"Были двое лиц из Флориды, господин Парнас и господин Фруман, которые работали с Джулиани и организовывали встречи для Джулиани с господином Луценко. И они были заинтересованы в том, чтобы пост занимал другой посол. Думаю, в связи с тем, что они хотели заниматься бизнесом на Украине", — сообщила бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

Об этом Йованович сообщил некий высокопоставленный чиновник из Киева. Скорее всего, украинский министр внутренних дел Аваков, которого она несколько раз упоминала на слушаниях.

Кто знает, возможно, ясность в дело внесут показания Льва Парнаса. Пишут, что, обидевшись на Трампа за то, что президент США отрицал факт их знакомства, уроженец Украины согласился говорить.

"Парнас и Фруман не просто бежали от требования дать показания, но и передали через своего адвоката, что они не будут выступать перед Конгрессом и не будут сотрудничать. Так они считали ровно до того момента, как их арестовали. А сегодня Лев Парнас изменил свое мнение и собирается что-то сказать комитету", — рассказывает Рэйчел Меддоу, ведущая MSNBC.

Трампа, тем временем, бьют уже с другой стороны. Нью-йоркский прокурор демократ Сайрус Вэнс добился через суд, чтобы президент США предоставил следствию свои налоговые декларации за последние восемь лет. Впрочем, пока все эти нападки никак не влияют на предвыборные расклады. Число сторонников импичмента, может, и растет, но голосование в Америке не прямое.

По данным опроса New York Times (либеральную газету трудно заподозрить в любви к республиканцам), глава Белого дома сохраняет отрыв по числу выборщиков в ключевых колеблющихся штатах. Мичиган и Пенсильвания, Висконсин и Флорида, Аризона и Северная Каролина обеспечили предыдущую победу Трампа. Пока все идет к тому, что обеспечат и следующую.