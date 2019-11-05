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Китовая тюрьма 21 минута назад

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5 ноября 201921:04 Андрей Колесников

Носилки для белухи: куда перегружают животных из "китовой тюрьмы"

Носилки для белухи: куда перегружают животных из "китовой тюрьмы"

Последняя группа пленников "китовой тюрьмы" в Приморье — пятьдесят белух — готовится к отправке на север Японского моря. Сейчас животных одного за другим бережно перегружают на научно-исследовательские суда, которые и доставят их в естественную среду обитания. За операцией по спасению китов из неволи вот уже не первый месяц следит буквально вся страна. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту. Возбуждено несколько уголовных дел. 

Освобождение млекопитающих из "китовой тюрьмы" становится самой масштабной операцией по спасению животных, когда-либо предпринимавшейся человеком. Каждую белуху перегружают с помощью специальных носилок на борт судна. В воде ее поддерживают четыре человека, еще четверо принимают животное наверху. Работать необходимо бережно и быстро. Млекопитающих осторожно размещают в специальных транспортировочных ваннах. Процесс перегрузки оказался длительным, за день на судно "Профессор Кагановский" переправили всего шесть белух.

По словам пресс-секретаря тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Константина Осипова, животные чувствуют себя хорошо.

Планировалась еще одна доставка, но работе помешал поднявшийся сильный ветер. Теперь из-за неустойчивой погоды перегрузка животных на суда может затянуться.

"Видим, что животные грузятся, но не видим, травмируются ли они. Но, на самом деле, важен не сам процесс перегрузки, а процесс выпуска. Будем наблюдать", — заявил эксперт российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян.

После того, как суд признал коммерческую добычу белух и косаток незаконной, ученые разработали варианты возврата млекопитающих в естественную среду обитания. Нужно было позаботиться о 10 косатках и 87 белухах. С июня, небольшими партиями, животных начали доставлять назад, в Охотское море. Часть пути приходилось преодолевать по суше, в специально подготовленных грузовиках, часть по реке Амур, до морского побережья. Недавно ученые сообщили, что выпущенные косатки адаптировались и воссоединились с семьями, живущими на воле, а белухи мигрируют с севера на юг, успешно охотясь и преодолевая огромные расстояния. Все перемещения животных отслеживают с помощью спутниковых меток на плавниках — это полностью отечественная разработка.

"То, что животные живы и мы наблюдаем, что они передвигаются, порой преодолевая значительные расстояния, говорит об их хорошей физической форме. Это значит, что главные опасения были о том, смогут ли животные самостоятельно начать охоту и добывать пищу. Сейчас мы можем наблюдать, что животные благополучно с этой задачей справились и продолжают вести естественный образ жизни в тех местах, где они были выпущены", — прокомментировал пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Смородов.

Последних пятьдесят белух планируется освободить в самое ближайшее время. Выпуск последний партии сам по себе уже становится научным экспериментом. Из-за проблем с логистикой и погодой животных выпускают не в Охотское море, где они в свое время были добыты, а в Приморье, у побережья Лазовского заповедника, то есть значительно южнее. Ученые говорят, что там довольно безопасно, а также имеется достаточная кормовая база. Смогут ли полсотни белух адаптироваться на новом месте или они все же будут стараться уплыть в более привычную среду обитания — прогнозы пока не дает никто.

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