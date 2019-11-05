Метеозависимость или самовнушение: виновата ли погода в проблемах со здоровьем

В столице побит температурный рекорд почти столетней давности — воздух прогрелся до 13 градусов. При этом атмосферное давление упало на 20 единиц ниже нормы. Медики в такую погоду метеозависимым людям советуют следить за собой. Но немало и тех, кто отрицает зависимость самочувствия от природных катаклизмов.

В Москве резкое потепление, и все разговоры опять о здоровье.

- С холода на тепло я реагирую, вчера таблетки пил.

- Ребенок более плаксивый стал, в коляске лежать не хочет. Если мы площадку ходим, он плохо начинает заниматься.

До трети россиян, если верить опросам, считают себя метеочувствительными. Погодой объясняют и непривычные цифры на тонометре.

"Вот если совсем ноги ватные, двигаться не хочется, глаза не открываются, тогда принимаю меры", — говорит Виктория Арсеньева.

Некоторые с помощью синоптиков предсказывают приступы мигрени.

"За сутки начинаются сильные головные боли, зрение ухудшается", — рассказывает Алла Кузнецова.

Большинство врачей привычно рекомендуют в плохую погоду лучше заботиться о своем здоровье.

"Медицина не отрицает существования метеочувствительности. Может быть нужно увеличить дозы препаратов, которые вам помогают, если известно, что вы реагируете на погоду повышенным давлением", — считает Игорь Егоров, доктор медицинских наук.

Теоретические основы метеозависимости разработаны давно и звучат логично. По идее, при снижении атмосферного давления у человека должно снижаться и давление артериальное. Сердце начинает биться чуть менее интенсивно, а сосуды, по которым циркулирует кровь, расширяются. Если этот механизм срабатывает недостаточно четко, человек чувствует дискомфорт.

Снижение способности адаптироваться связывают с проблемами вегетативной нервной системы.

"У кого-то это начинается после травм, после инсультов. У кого-то это врожденное", — объясняет нейропсихолог Ирина Хвингия.

Но экспериментально связь погоды и самочувствия до сих пор не доказана.

"Научных доказательств этого феномена нет. Сколько не пытались проверять, четкой связи не обнаружено", — утверждает Елена Васильева, главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГКБ имени И.В. Давыдовского.

Увеличение вызовов в дни погодных капризов врачи скорой помощи подтверждают, но объясняют это внушением.

"Гораздо сильнее на пациентов влияет информация из телевизора, что приближают перепады погоды. И люди начинают реагировать, хотя на самом деле никаких изменение это не несет", — уверен Алексей Безымянный, заведующий отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи.

Абсолютно достоверно пока удалось доказать только связь перемены погоды с зевотой.

"Сам механизм зевания появился из-за перемены давления. Фактически мы таким образом выравниваем давление внутри нашего среднего уха, чтобы сравнять его с атмосферным", — объясняет Григорий Степанов, гид-консультант музея "Живые системы".

Тем, кто считает себя метеочувствительным, советуют обратиться к врачу. Возможно, недомогание имеет другую причину. А если заболеваний нет, справиться с дискомфортом поможет психолог.