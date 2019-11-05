"Звездного" пластического хирурга обвиняют в неудачных операциях и обмане

В столице разгорается скандал вокруг известного пластического хирурга. Поводом стала публикация в соцсетях одной из его пациенток. Она обвиняет врача в некачественно сделанной операции и нарушении врачебной тайны. И оказалось, что таких пострадавших несколько. Что говорит "звездный" хирург в свое оправдание?

"Я заплатила ровно один миллион рублей", — Инесса боялась продешевить. Известному московскому хирургу Александру Тепляшину Instagram-модель доверила самое ценное, а получилось то, что получилось. По словам Инессы Шевчук, у нее была адская боль и до груди было невозможно коснуться, имплант крутился по часовой стрелке, как хотел.

После операции по увеличению груди Инесса, по ее словам, соблюдала все показания. Но через некоторое время форма бюста изменилась. Врач с претензиями не согласен и похоже сам обвиняет Инессу в клевете. "Этот человек перешел черту и нарушил закон. Сама, с оскорблениями. Она получит преследования, заплатит пять миллионов и будет потом извиняться", — сообщил Александр Тепляшин.

Ирина Писарева пыталась исправить нос — убрать горбинку. В клинике, президентом которой является Тепляшин, метод предложили безоперационный. По словам пострадавшей, ей внушили какой-то "суперпрепарат", который вводят и он размягчает хрящ. Затем все фиксируется лангетом всего лишь на сутки, а противопоказаний насчет процедуры нет. Ирина утверждает, что никакого эффекта не было. Врач клиники Ната Топчиашвили, которая проводила операцию, сказала, что одной процедуры недостаточно, нужно обязательно две, а каждая стоит 179 тысяч.

После третьей инъекции у Ирины появились головные боли, тошнота, головокружение. Ирина обратилась в прокуратуру и Росздравнадзор — ответа пока нет. Ту же процедуру у того же врача несколько лет назад сделала и Камилла Камелина. По ее словам, горбинка стесалась, хрящ с одной стороны тоже стесался и пропал, но с другой получился как нарост. "Ты смотришь, просто рыдаешь, сползаешь. Понимаешь, что не можешь подойти к зеркалу", — поделилась Камилла.

Названия препарата не было ни в карте, ни в выписке. Что им кололи, девушки говорят не знают до сих пор.

"Это введение препаратов, которые растворяют жировую ткань, так называемые липолитики. Эта методика вызывает больше всего споров в профессиональной среде. В среде пластических хирургов к этой процедуре относятся очень скептически", — прокомментировал ситуацию пластический хирург Иван Воздвиженский.

Всем клиенткам рекомендовали платить наличными. Олеся хотела избавиться от шрама — результат обещали стопроцентный. Процедур было две. И каждая стоила те же 179 тысяч рублей. Но шрам не исчез. При этом, как утверждает Олеся Пожарская, ей навязывали другие процедуры. "Начали критиковать мою внешность, что у меня не такой нос, не такой глаз, как я живу со всем этим", — поделилась пострадавшая.

Девушки, ставшие жертвами пластического хирурга, в настоящее время ищут других, кто пострадал в погоне за красотой, а получил изувеченное тело.