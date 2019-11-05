Выпил воды у таксиста - потерял сознание и едва не лишился денег

Тревожный случай в столице – пассажир такси бизнес-класса потерял сознание, отведав воды, приготовленной для него в салоне. За время, что он был не в себе, что-то странное происходило с его банковыми счетами.

"Вызвал такси бизнес-класса, сел в машину и больше ничего не помню", — рассказал Кирилл Гуров, потерпевший.

По словам Кирилла Гурова он потерял сознание после того как сделал глоток из бутылки с водой, которую предлагают всем пассажирам.

"Меня поили водой с какими-то примесями", — сказал он.

Сознание вернулось лишь на следующий день после ночной поездки в такси. Телефон, портмоне и банковские карты оказались на месте. А вот деньги со счетов кто-то пытался списать.

"Была конвертация сначала крупной суммы денег и попытка нескольких транзакций", — подчеркнул Гуров.

В агрегаторе такси Uber в рассказ Кирилла не поверили: "Со слов водителя ситуация развивалась не так. Водитель готов общаться со СМИ и отстаивать свою версию. Поэтому, если необходимо, можем предоставить его контактный телефон".

Номер водителя, некоего Парвиза Мирзоева, нам действительно прислали, но дозвониться по нему не удалось: "Вас приветствует автоответчик!"

А этого таксиста-грабителя полицейские уже задержали.

"За что вы задержаны? — Кража. — Какая? — Денежная", — из оперативной съемки.

Отпираться не было смысла. Нападение на клиентов во всех деталях зафиксировали сразу несколько камер наблюдения. Жертвами стали участницы музыкальной группы Ульяна и Алина. Таксист подкараулил их возле клуба, где они выступали.

"То есть мы не знаем кто это был. Он нам предлагал свои услуги, подвезти нас. Мы отказывались, вытащил из этой сумки деньги", — рассказали пострадавшие.

На этих кадрах финальная сцена — водитель запихивает купюры в карман.

Впрочем, не все конфликты происходят из-за денег. Иван Денисов скрывает под темными очками синяки. На глазах жены и ребенка его избил водитель Яндекс-такси, которому просто не понравился тон клиента.

"Он вылез заведенный, говорит: что ты мне там кричишь?! Бьет меня в голову, ногой по туловищу. Подбегает моя жена, кричит: что вы делаете, прекратите!", — рассказал пострадавший.

В агрегаторе такой "сервис" назвали недопустимым и вроде бы даже начали внутреннюю проверку. Но пока на работу водителя-драчуна это никак не повлияло. И он по-прежнему получает заказы.