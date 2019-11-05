Дхюба и Азмун выйдут в стартовом составе "Зенита" против "Лейпцига"

"Зенит" проведет в Санкт-Петербурге матч четвертого тура Лиги чемпионов между !Зенитом" и немецким клубом "РБ Лейпциг". Стали известны стартовые составы команд.

"Зенит" начнет встречу с двумя нападающими. На поле выйдут Арте Дзюба и Сердар Азмун. Ворота хозяев будет защищать Михил Кержаков. Основного вратаря Андрея Лунева нет в заявки на матч. Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (голкипер), Йордан Осорио, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

У гостей на скамейке запасных остался их лучший бомбардир, нападающий сборной Германии Тимо Вернер. С первых минут на поле выйдут Петер Гулачи, Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерман Дайо Упамекано, Норди Мюкиле, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Диего Демме, Эмиль Форсберг, Кристофер Нкунку, Юссуф Поульсен.