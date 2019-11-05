Йоахим Лев может возглавить "Баварию" после чемпионата Европы

Чемпион Германии "Бавария" ведет поиск нового тренера. Эта должность стала вакантной в воскресенье вечером после отставки Нико Ковача.

В качестве потенциальных преемников Ковача называют Эрика тен Хага, Маурицио Аллегри, Арсена Венгера, Ральфа Рангника. Совсем недавно список потенциальных кандидатов пополнил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Однако Йоги Лев связан контрактом с Немецким футбольным союзом и совершенно точно не оставит сборную до окончания чемпионата Европы. Предполагается, что до конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет 70-летиий Оттмар Хитцфель, завершивший свою карьера тренера 5 лет назад. Хитцфельд тренировал баварцев с 1998 по 2004 годы и с 2007 по 2008.Под его руководством баварцы выиграли Лигу чемпионов, Межконтинентальный Кубок и четыре звания чемпиона Германии.