Глава ДНР: Украина не готова к миру и готовит "сюрпризы"

Сюрпризы со стороны властей Украины в период имплементации положений "формулы Штайнмайера" в законодательство не исключены. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Украина не готова к миру и не желает его — примеров этому очень много.

Пушилин отметил, что было бы глупо столь долго "буксовать" с "формулой Штайнмайера". Глава ДНР заявил: "Я уверяю вас, это не закончено, мы еще увидим много сюрпризов в период имплементации данной формулы".

Денис Пушилин считает, что конфликт на юго-востоке Украины нельзя назвать исчерпанным. Обстрелы на линии соприкосновения продолжаются и какой-то период точно еще будут продолжаться. "Мяч абсолютно на стороне Украины", — подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, Денис Пушилин считает, что для развития экономики народным республикам Донбасса нужны своя платежная система, закон об инвестиционной деятельности, а также свободная экономическая зона.

"Формула Штайнмайера" была согласована 1 октября в Минске по результатам заседания Контактной группы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе. Соответствующий закон будет принят парламентом до конца 2019 года после обсуждения с общественностью.