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5 ноября 201921:58

Участники группы Pussy Riot задержаны во время концерта Scorpions

twitter.com/gruppa_voina

Участники панк-рок группы Pussy Riot задержаны на концерте группы Scorpions, который прошел в столичной "ВТБ-Арене" во вторник, 5 ноября. Об этом сообщил на своей странице в Twitter участник коллектива Петр Верзилов.

По его словам, сотрудники центра "Э" вместе со вторым оперативным полком пронеслись по коридорам спортивного комплекса, чтобы задержать его вместе с другой участницей Pussy Riot Вероникой Никульшиной. Это произошло перед концертом группы Scorpions, на который они пришли по приглашению фронтмена музыкального коллектива. Верзилов прикрепил к посту короткое видео, на котором просит сотрудника правоохранительных органов показать удостоверение, но тот отказывается и требует убрать телефон.

Участник Pussy Riot ранее на своей странице в Twitter выложил несколько постов. Судя по опубликованным видео и надписи, группа присутствовала на обеде с группой Scorpions в честь Михаила Горбачева и тридцатилетия падения Берлинской стены.

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