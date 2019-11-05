Депутат Госдумы Алексей Журавлев пригласил нардепа Украины встретиться в Золотом

Визит депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева в Донбасс вызвал большой резонанс на Украине. Он приехал проконтролировать разведение сил в поселке Золотое, а также посетил школу, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Комментируя свою поездку в эфире программы "60 минут", российский политик пригласил народного депутата Украины Ирину Геращенко посмотреть своими глазами на ситуацию в Золотом.

"Вопросов нет, приезжайте. Поговорите с родителями детей, которых вы там убили в школе. Может у вас поменяются взгляды. Что касается развода, то он произошел на достаточно узкой территории. Золотое, в котором я непосредственно был, не подходит под отвод. Оно свободно обстреливается снарядами из простого стрелкового вооружения. Люди надеются только на то, чтобы произошло разведение и перестанут стрелять. Ополченцы мне рассказывали, что также огонь по ним ведется с беспилотника, а в ответ они ничего не могут предпринять. Я могу туда приехать, показать Ирине Геращенко, как это все происходит на самом деле", — заявил Журавлев.

Ранее Ирина Геращенко назвала Алексея Журавлева "ревизором из Госдумы", а его визит в Золотое — провокацией. Она также предложила немедленно сформировать группу депутатов для поездки в Донбасс.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает этот приезд Журавлева нарушением всех норм.



"Если их послушать, то ощущение, будто вы во Львов на "Армате" въехали, а не в Донецк приехали", — обратился к Журавлеву ведущий программы Евгений Попов.

А Ольга Скабеева заметила, что приглашение Журавлева встретиться в Золотом с украинским нардепом станет популярной новостью на Украине.