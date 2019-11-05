В Адыгее нашли тело 16-летней девушки, пропавшей полгода назад

Найдено тело 16-летней школьницы, которая пропала в Адыгее полгода назад. Причиной смерти несовершеннолетней стало убийство, которое, предположительно, произошло из-за мобильного телефона. В настоящее время подозреваемый, совершивший преступление, задержан.

Школьница пропала 24 мая в Майкопе. Около 11 часов 10 минут она вышла из лицея, в котором училась, но домой так и не вернулась, сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Адыгея.

Подозреваемым в убийстве является ранее судимый 47-летний местный житель. Он дал признательные показания и указал примерное место захоронения несовершеннолетней. Искать тело сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося, продолжаются, сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен Адыгеи Александр Ивашин рассказал, что причиной убийства девочки мог стать мобильный телефон. Такие показания дал подозреваемый. По словам Ивашина, задержанный признался, что не знал ранее жертву и встретил ее возле речки, сообщает РИА Новости.

Поймать подозреваемого удалось после того, как он включил телефон. Меру пресечения мужчине начнут избирать в среду, 6 ноября, в Майкопском городском суде.