"РБ Лейпциг" забил "Зениту" второй мяч

В Санкт-Петербурге проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и немецким "РБ Лейпциг". Позади первый тайм. В середине второго тайма гости забили второй мяч.

На исходе первого тайма полузащитник "Лейпцига" Диего Дамме забил первый мяч в ворота Михаила Кержакова. Первый удар Марселя Забитцера пришелся в стенку, а потом точно пробил Диего Демме. В перерыве тренер хозяев Сергей Семак выпустил на поле Вячеслава Караваева.

НА 60 минуте партнеры вывели Сердара Азмуна к воротам гостей. Но удар иранца отразил вратарь "Лейпцига" Петер Гулачи. А через три минуты "красные быки" использовали еще один шанс. Эмиль Форсберг вывел Марселя Забитцера один на один с Михаилом Кержаковым. Австриец обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.