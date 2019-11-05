Маурицио Сарри: "Локомотив" будет играть не так, как в первой встрече

В среду в Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между московским "Локомотивом" и туринским "Ювентусом". Накануне встречи тренер чемпионов Италии Маурицио Сарри встретился с прессой.

В первом матче "Локомотив" оказал сопротивление "Ювентусу", вел в счете, но в итоге проиграл 1:2. "Тогда "Локомотив" создал нам немало трудностей. Завтра мы боремся за выход из группы и на этом сосредоточимся. создает большую плотность перед воротами, Если "Локомотив" выберет этот же стиль игры, то, мы справимся с ними. Но не думаю, что "Локомотив" будет играть так же, как и в первой игре. Я просмотрел домашние матчи, в них он действовал более агрессивно и энергично", приводит слова Сарри РИА Новости.

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсный сказал, что хотел бы не пропустить. "Мы пропускаем в серии встреч. Пора сыграть на ноль. В первой игре отмечу Гжегожа Крыховяка. Он не только хорошо сыграл, но и является моим другом. Мы дружим с ним с 2004 года".