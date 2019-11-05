В среду Сергей Шойгу встретится со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Он сейчас находится в нашей стране на российско-индийской промышленной конференции. На ней стороны планируют подвести итоги высокотехнологичного сотрудничества и наметить планы на будущее, сообщает телеканал "Россия 24".

"Состоится межправовая комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству, в котором я совместно с министром обороны России являемся сопредседателями. Уверен, что заседание этой комиссии еще больше укрепит стратегическое партнёрство между нашими странами. Наши страны, Россия и Индия занимают очень схожие позиции по многим международным вопросом, в первую очередь, включая терроризм, и эта общность позиций сохраняется, несмотря ни на какие внешние условия. Я надеюсь, что отношения между Индией и Россией продолжат углубляться и становиться более продвинутыми в будущем. И я очень рад быть в этой дружелюбной стране сегодня", — заявил Раджнатх Сингх, министр обороны Республики Индии.