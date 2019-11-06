В Венеции зреют сепаратистские настроения

Венеция в суде добилась разрешения на проведение референдума об автономии. Знаменитый город на воде давно вынашивает планы отделиться от материковой Италии, чтобы самостоятельно регулировать количество туристов. За последние полвека было уже 4 референдума. Ни один до сих пор не привел к автономии. Есть ли шансы на успех у будущего голосования?

Добиваться права отстаивать свою автономию Венеции пришлось в суде, и теперь весь город обсуждает возможный "Вексит" — по аналогии с британским Брекситом, который всё откладывается.

У города Венеция уже почти сто лет нет собственного мэра. В 1926 году Бенито Муссолини объединил 118 островов лагуны с материковым городом Местре. Сегодня активисты видят в этом корень всех бед и хотят отделиться от материка. Мол, вот будет свой мэр – и жизнь наладится.

"В Венеции всё в два раза дороже, чем в соседних регионах. И платят за это обычные жители. Разве это справедливо", — задается вопросом Джан Анджело Беллати, председатель движения "Автономная Венеция".

Нынешний мэр и Венеции, и материкового Местре — Луиджи Бруньяро — пытался отговорить свободолюбивых венецианцев от референдума. Ранее он предложил обложить туристов дополнительными сборами, чтобы еще увеличить доходы города. Каждый год Венеция принимает 20 миллионов туристов. Большинство селится на материке, в Местре – так дешевле. Туристы там ночуют, а утром на автобусах устремляются в лагуну.

"Давайте скажем честно: туристы приносят Местре 7 миллионов евро в год. У Тревизо таких доходов нет. У Падуи тоже нет. Венеция и Местре – это золотые жилы", — отмечает Джованни Армеллин, председатель комитета "Движение".

Островную Венецию не радует быть "золотым дном". К чему сверхдоходы, если в городе практически невозможно нормально жить? Спасти от разрушительного туризма может только референдум, уверены активисты движения за автономию. Организовать его не так просто – напоминают местные власти.

"Это проблема национального значения: вопрос о разрешении референдума, об изменении национального электорального законодательства. Это касается не только региона, но и всей страны", — считает Лука Дзайя, президент области Венеция.

За последние полвека проводилось уже 4 голосования о предоставлении Венеции автономии. Ни одно не было успешным. Слишком много связывает острова с материком: транспорт, коммуникации, даже вывоз мусора.

"Отделение Венеции обернется катастрофой! По действующему законодательству, регион Венеция пронизан связями между коммунами. Это всё рухнет", — уверен Ренато Боразо, активист.

Одна из угроз Венеции – круизные корабли. Минувшим летом жители выходили на демонстрацию с требованием запретить проход лайнеров – после серьезного столкновения в канале.

Другая беда – мусор. На борьбу с ним вышли гондольеры — по ночам они работают дайверами. На днях активисты подняли со дна Гранд-канала кухонную плиту, компьютерный монитор, торшер и вентилятор.

"Каждая такая операция приносит плоды. За последние 5 выходов удалось собрать две с половиной тонны мусора. Большое спасибо гондольерам за их самоотверженную любовь к нашему прекрасному городу", — говорит Эрмелинда Дамиано, председатель муниципального совета Венеции.

Следующий выход гондольеров на уборку мусора запланирован на 1 декабря – день референдума об автономии Венеции.