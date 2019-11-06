Сергей Семак: "Лейпциг" победил заслуженно

"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз у себя в Санкт-Петербурге с результатом 0:2. Главный тренер чемпионов России признал поражение закономерным.

" Было важно не пропустить в первом тайме, но в концовке пропустили. Играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. "Лейпциг" играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая. Заслуженная победа "Лейпцига", а нам надо работать. Шансы еще остаются, будем стараться использовать каждый шанс. Но здесь ошибки команды не прощают, уровень более высокий", — цитирует Семака "Спорт-Экспресс".

"Не считаю, что ошибся с тактикой. Нужно быть реалистами и правильно оценивать возможности футболистов. Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе", — добавил Сергей Семак.