Бернар Арно вновь стал вторым из богатейших людей мира

На второе место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes вновь вышел 70-летний глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH – Lous Vuitton Moet Hennessy — Бернар Арно с состоянием 107 миллиардов долларов, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса.

Первое место в списке самых богатых людей планеты по-прежнему принадлежит главе крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу, состояние которого оценивается в 112,4 миллиарда долларов, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, в июле текущего года Бьернару Арно уже удавалось обогнать Билла Гейтса в списке самых богатых людей планеты, однако позднее он вновь спустился на третью строчку рейтинга.