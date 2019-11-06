Лига чемпионов. "Боруссия" обыграла "Интер", проигрывая два мяча

В Дортмунде состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе F между "Боруссией" и миланским "Интером". Хозяева добились победы с результатом 3:2.

Первый тайм остался за гостями. На 6 минут Лаутаро Мартинес убежал с центра поля к воротам "Боруссии" и забил первый мяч. За четыре минуты до перерыва Мартинес и Антонио Кандрева вывели на удар Маттиаса Весино, и счет вырос до 0:2.

Н во втором половине встречи всё резко изменилось. На 52 минуте Ашраф Хакими отыграл один гол и вернул матчу интригу. На 64 минуте грубо ошибся Кандрева, и Юлиан Брандт метров с 7 пробил в ближний от Самира Хандановича угол ворот. А на 78 минуте Хакими завершил контратаку с участием Джейдона Санчо и установил окончательный счет – 3:2.

"Боруссия" набрала 7 очков и занимает второе место. На первом месте "Барселона" – 8 очков. У "Интера" 4 очка. Замыкает таблицу "Славия", у которой 2 очка.