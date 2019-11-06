Объявлена программа фестиваля российского кино "Спутник"

На афише 13-го "Спутника", который пройдет в Варшаве с 21 ноября по 1 декабря, изображена черная дыра, в которую ныряешь с головой, и обратной дороги нет. Так полякам видится российский кинематограф, однажды узнав который, забыть невозможно. "Окунись в эмоции!" — призывают поляков организаторы.

Конкурс художественных фильмов этого года собрал лучшее российское кино, снискавшее любовь и зрителей, и международных экспертов (впрочем, как всегда): дебютировавший в Венеции "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, работа Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске", премьера которой состоялась в Каннах, а также показанные на Берлинском кинофестивале "Кислота" Александра Горчилина и "Мальчик русский" Александра Золотухина. Покажут полякам и "Бык" Бориса Акопова, удостоившегося Гран-при "Кинотавра", и "Ван Гогов" Сергея Ливнева с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли, и "Большую поэзию" Александра Лунгина.

В документальной программе этого года покажут "Дело Собчака" Веры Кричевской – портрет российского политика, юриста, мэра Санкт-Петербурга, составленный с помощью дочери Ксении Собчак, вдовы Людмилы Нарусовой, Дмитрия Медведева, Владимира Путина и детей Бориса Ельцина. Кроме того, в проекте "Документальная Россия" — "Фатеич и море" Алины Рудницкой и Сергея Винокурова — польско-российско-финская работа, снятая одним из членов жюри прошлых "Спутников" оператором Кристианом Матысеком.

В качестве почетного гостя тринадцатого "Спутника" приглашен режиссер Павел Лунгин. Поляки увидят такие его работы, как "Остров", "Луна-парк", "Такси-блюз", "Олигарх" и "Царь".

В традиционном "Калейдоскопе нового кино" в Варшаву привезут полюбившуюся миллионам россиян комедию Анны Пармас "Давай разведемся!", биографическую драму Юсупа Разыкова "Танец с саблями", современную версию чеховских трех сестер "Конец сезона" Константина Худякова.

Важное место в программе "Спутника" занимает якутское кино, ставшее в последние годы заметным международным явлением. В секции "Якутия. Там, где не садится солнце" — обладатель приза зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля дебют Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится", давший название всему блоку фильмов.

Одними из сопутствующих мероприятий "Спутника" станут лекция Артура Гожеляка, который расскажет о своей первой переправе через Байкал и выставка "Арктика", фотографии который появились во время съемок фильма "Великий северный путь".

Для детей "Маленький Спутник" подготовил программу из таких российских киноновинок, как мультфильм "Урфин Джюс возвращается", фэнтези "Эбигейл" и семейный фильм "Домовой". Кроме того, юные зрители смогут принять участие в мастер-классах по флористике, снять собственный мультфильм и построить картонную Красную площадь.