Лига чемпионов. "Лион" обыграл "Бенфику" и обошел "Зенит"

Состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе G, где играет "Зенит". Французский "Лион" на своем поле обыграл португальскую "Бенфику" 3:1.

"Лион" быстро добился успеха. Уже на 5 минуте защитник Йоаким Андерсен отличился при розыгрыше углового. На 33 минуте Мемфис Депай увеличил преимущество хозяев. Но за 13 минут до окончания встречи Харис Сеферович отыграл один гол, поставив победу лионцев под сомнение. Судья только после видеоповтора засчитал гол. Но Бертран Траоре забил третий мяч, закрепивший победу Лиона" – 3:1.

После четырех туров у "РБ Лейпциг" 9 очков. 7 очков стало у "Лиона". 4 осталось у "Зенита". 3 очка у "Бенфики".