Крупное ДТП затруднило движение по МКАД

На 27-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в результате ДТП с участием двух большегрузных грузовых автомашин и "ГАЗели" затруднено движение транспорта.

В результате аварии из одной из попавших в ДТП фур на проезжую часть высыпался песок, передает ТАСС. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.