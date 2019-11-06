Лига чемпионов. "Челси" и "Аякс" выдали сверхрезультативный матч

Состоялись два матча четвертого тура Лиги чемпионов в группе Н. Английский "Челси" и голландский "Аякс" сыграли вничью 4:4, а испанская "Валенсия" с результатом 4:1 обыграла французский "Лилль".

"Аякс" вышел вперед на 2 минуте. Квинси Промес навесил со штрафного, мяч задел Теему Абрахама и влетел в ворота. Но "Челси" отыгрался в следующей атаке. Дэйли Блинд сбил в штрафной Кристиана Пулишича и Жоржиньо реализовал пенальти. На 20 минуте Квинси Промес забил второй мяч в ворота лондонцев. На 35 минуте полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш выполнил штрафной, и мяч от головы вратаря Кепы Арибасалаги в третий раз влетел в ворота. После певого тайма "Аякс" выигрывал 3:1.

Через 10 минут после возобновления встречи Данни ван Беек забил четвертый мяч. Но Сесал Асипиликуэта один гол отыграл. А потом в течении одной минуты сразу два футболиста "Аякса" — Дэйли Блинд и Джоэл Велтман увидели перед собой красные карточки. Жоржиньо реализовал еще один 11-метровый, сократив отставание к минимуму. А затем уже Рой Джеймс восстановил равновесие. В итоге ничья 4:4.

Первый тайм неудачно сложился для "Валенсии". На 25 минуте Виктор Осимхен вывел гостей вперед. Кроме того, получил травму и был вынужден покинуть поле Денис Черышев. Но после перерыва ситуация изменилась. На 65 минуте капитан "Валенсии" Даниэль Парехо реализовал 11-метровый и сравнял счет. Потом хозяева вышли вперед после автогола Адама Сумаоре. Тут же Жофрей Кодогбия забил третий мяч, а окончательный счет установил в добавленное время Ферран Торрес установил окончательный счет – 4:1.

Сразу три клуба "Аякс", Валенсия" и "Челси" набрали по 7 очков. У "Лилля" одно очко.