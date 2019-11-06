Лига чемпионов. "Ливерпуль" одержал третью победу

Состоялись два матча четвертого тура Лиги чемпионов в группе Е. "Ливерпуль" обыграл бельгийский "Генк" 2:1, а "Наполи" и австрийский "Ред Булл" не выявили победителя.

Победитель прошлого розыгрыша "Ливерпуль" добился успеха на 14 минуте благодаря голу Джорджиньо Вейналдума. Но за 5 минут Мбвана Самата сделал счет равным. Однако "Ливерпуль" смог добиться своей третьей победы благодаря голу Алекса Оксленда-Чемберленада га 62 минуте.

В Неаполе, где "Наполи" принимал австрийский "Ред Булл", первыми успеха добились гости. НА 11 минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти. Неаполитанцы отыгрались незадолго до перерыва. Ирвинг Лосано воспользовался передачей Лоренцо Инсинье. Во втором тайме счет не изменился 1:1.

"Ливерпуль" с 9 очками лидирует в группе. У "Наполи" на одно очко меньше. У "Ред Булл" 4 очка, и одно очко у "Генка".