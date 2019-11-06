Лидеры США и Великобритании обсудили торговлю после Brexit

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном президент США Дональд Трамп обсудил с ним процесс заключения соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из Евросоюза.

Как отметил представитель Белого дома Джадд Дир, лидеры двух стран вновь подтвердили решимость укреплять торговые отношения. Также глава американской администрации подчеркнул необходимость для стран-членов НАТО больше инвестировать в их оборону, передает ТАСС.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Великобритании проинформировали, что Борис Джонсон в ходе разговора призвал Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе, на шотландский виски.