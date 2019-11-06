На смену крестьянским товарам от Стерлигова пришли товары для взрослых

Герман Стерлигов не сдерживает эмоций: на месте его дорогого магазина в Москве на Тверской открылся секс-шоп. Обидно. А может и торговля пошла побойчее?

"Очередная машина, гружёная натуральной едой для жителей города на Неве, выходит на дорогу жизни". Новый рекламный пост — в "Инстаграме" Германа Стерлигова. Который, кажется, не оставляет надежд найти среди россиян массовых покупателей своей продукции. На прикреплённых фото — автомобиль с узнаваемым логотипом. Плюс тот самый свежайший хлеб из печи. Вот только рекламный текст, скажем так, смущает. Хотя бы тем, что для доставки в центр Санкт-Петербурга страждущему придётся доплатить, внимание, 60 процентов сверх заявленной цены. И без того, очевидно, весьма немаленькой.

Короче говоря, маркетинг, несмотря на агрессивное продвижение экологически чистой продукции в соцсетях, по-прежнему весьма сомнительный. Поэтому едва ли стоит удивляться периодическому закрытию торговых точек Стерлигова. Вот, скажем, на московской улице Тверской, где вместо, без преувеличения, легендарной продуктовой лавки с провокационной вывеской, как выяснилось, открылось кое-что совершенно иное.

Атрибуты для такого "творчества" развешаны всюду — игрушки, флаконы, костюмы. А еще стилизованные под Хэллоуин воздушные шары как своеобразная тыковка на этом торте свободы и радости. Чтобы избавиться от "содомоборческого" наследия, говорят консультанты, пришлось немало потрудиться. "Полностью пришлось сделать все заново — от плитки до обоев. Все было сделано в другом стиле. Все было очень и очень скромно и безвкусно", — рассказывает Филипп Хлыстов, консультант магазина.

Узнав, что вместо крестьянских товаров на его месте теперь продаются предметы с подтекстом, Герман Львович уселся у русской печи, осенил себя крестным знамением и молвил, что, дескать, разницы между секс-шопом и любым иным магазином не видит. "А что касается того, что на месте открылся секс-шоп – ну, а что там еще могло открыться. Продуктовый бы открылся, так а чем он лучше секс-шопа, там такие же [нецензурно], там травят людей химией, делают из них уродов", — разразился отповедью предприниматель Герман Стерлигов. Называя наш мир языческим, сетуя, что цивилизация отравляет не только желудки, но умы, он добродушно сообщил, что совпадений в этой истории не усматривает.

Хотя и Стерлигов пару лет назад открывал в Ростове свою лавку на месте эротического магазина. Посредством вывески он сообщил, что гомосексуалистам и содомитам не рад. А теперь к месту, которое он старательно оберегал от греха, доступ имеют все желающие. "Ирония тут заключается в том, что место полностью меняет свою ориентацию, можно даже так сказать про это. Тут есть тема доминирования. Все равно, что вот вы хотели так, а будет иначе – очень может быть, что новые владельцы испытывают по этому поводу глубокое удовлетворение моральное. Если допустить, что это произошло неслучайно", — считает Валентин Денисов-Мельников, сексолог.

Увы, хозяева "лавочки приспособлений" умыслы свои не афишировали. Но владельцы сети подобных магазинов уверены: их дело укрепляет людские отношения. "У нас основной клиент – семьи, пары. Раньше было 60 процентов мужчин, 40 – женщин", — заверил Максимилиан Лапин, основатель холдинга укрепления семьи, владелец сети магазинов для взрослых.

Вот и растут такие магазины, словно чертополох на брошенных просторах эко-магазинов, в которых хлеб по цене серебра и молоко дороже нефти. "Я лично купил у него хлеб за 2,5 тысячи рублей буханка, этот хлеб есть невозможно, это самый плохой хлеб в моей жизни. Люди не хотят покупать продукты отвратного качества по бешеным ценам, даже если это оправдано православным содержанием, даже если геев не пускают", — отметил предприниматель Андрей Ковалев.

Хотя сам Герман Стерлигов с такими оценками не согласен и утверждает, что дела его идут в гору. От претензий налоговой, что арестовывала его целковые, он оправился. Даже, якобы, магазины вновь открывает вместо тех, что заколотил годом ранее. "Были проблемы финансовые, задолженности перед крестьянами. И никакой проблемы нет – мы продолжаем работать, трудиться, ярмарки делать и вновь открывать магазины, но и туда [нецензурно, лицам нетрадиционной сексуальной ориентации] будет вход воспрещен, естественно", — рвет и мечет Герман Стерлигов.

Хотя нагретое Германом Львовичем место пусто не будет, а это значит, что придется искать новые точки. В которых вместо костюмов и лосьонов будут продавать хлеб и молоко, а плетки – заменят розгами. Как это уже бывало в магазинах Стерлигова.