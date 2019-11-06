Шивелуч вновь выбросил мощный столб пепла

Расположенный на Камчатке активный вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6 километров. Вулканологи прогнозируют продолжение его активности, высота пепловых выбросов может достигать 10-15 километров.

Последнее извержение вулкан Шивелуч, высота которого составляет 3283 метра, происходило в сентябре 2018 года. Он расположен на расстоянии 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского, напоминает ТАСС.