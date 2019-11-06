"Локомотив-Кубань" уступил в Кубке Европы

Баскетболисты краснодарского "Локомотив-Кубани" неудачно выступили в шестом туре Кубка Европы. Краснодарцы проиграли на своей площадке литовскому "Ритасу" 82:87

Проиграв первую четверть 20:25, кубанцы взяли реванш во второй 23:19. Но два следующих периода остались за гостями 17:19 и 22:24. Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. Это четвертое поражение краснодарцев в шести встречах. Они занимают четвертое место в группе В.

"Нижний Новгород" выиграл в гостях у греческого "Перистери" в формате Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 74:71 (21:15, 19:17, 18:20, 16:19). Это третья победа волжан в четырех встречах. Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Браун, набравший 21 очко