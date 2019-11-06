Фейсбук опять прокололся на утечке данных

Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, по ошибке предоставляла своим партнерам доступ к некоторым данным о группах пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте во вторник, сообщает телеканал "Россия 24".