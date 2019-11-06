Спецслужбы Франции ликвидировали известного международного террориста

Французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали главаря террористической группы, тесно связанной с международной сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Абу Абдеррахмана аль-Магриби. Об этом сообщила во вторник агентству Франс Пресс министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, уточняет телеканал "Россия 24".