Астраханская полиция задержала крупную партию браконьерской осетрины

На трассе недалеко от села Енотаевка сотрудники МВД остановили большегруз. При обыске в прицепе обнаружили тайник. В нем за мешками с луком нашли контейнеры с тушами осетра, севрюги и белуги – всего больше тонны ценной рыбы. Никаких документов, подтверждающих законность приобретения и перевозки этой продукции, у водителя не было, отмечает телеканал "Россия 24".

"Изъятые рыбы по результатам ихтиологического исследования принадлежат к особо ценным водным биологическим ресурсам. В отношении водителя органами дознания региональной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления", — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.