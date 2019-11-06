Сильная метель нарушила автосообщение между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

Из-за метели в Хабаровском крае прервано автобусное сообщение между крупнейшими городами. Движение пассажирского транспорта ограничено на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

Минувшей ночью там прошел снег, а уже утром дороги покрылись слоем льда. Кроме того, на участке отмечается сильный ветер и ухудшение видимости. В главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, местным жителям советуют добираться до Комсомольска-на-Амуре по железной дороге. На расчистке дороги сейчас работают 11 единиц техники, отмечает телеканал "Россия 24".