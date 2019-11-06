НХЛ."Айлендерс" выиграл десятый матч подряд

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчами в Филадельфии и Нью-Йорке. "Филадельфия Флайерз" дома победила "Каролину Харрикенз" 4:1, а "Нью-Йорк Айлендерс" с таким же результатом переиграл "Оттаву Сенаторз".

"Сенаторы" первыми добились успеха. В голевой атаке участвовал Владислав Наместников. Но следующие четыре шайбы забросили "островитяне", которые одержали десятую победу подряд. Вратарь победителей Семен Варламов на этот раз не играл.

"Филадельфия" со счетом 4:1 выиграла у "Каролмны". Российские легионеры "летчиков" Иван Проворов и Герман Рубцов результативных действий не совершили."Коламбус Блю Джекетс" на своем льду проиграл "Вегас Голден Найтс" 1:2.