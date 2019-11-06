Администрация Трампа считает, что импичмент не имеет никаких правовых оснований

Показания американских дипломатов раскрывают безосновательность импичмента президента США. С таким заявлением выступили представители администрации Трампа, после того, как были обнародованы стенограммы допроса постпреда США в ЕС и экс-спецпредставителя США на Украине.

Всю процедуру в Белом Доме называют незаконной, напоминает телеканал "Россия 24". По мнению администрации, показания подтверждают позицию президента: не было никакой сделки с Украиной по принципу "услуга за услугу".

Между тем, по словам постпреда США в Евросоюзе условием встречи Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении главного соперника президента на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына.