Молодежная сборная России по хоккею проиграла сверстникам из Квебека

Молодежная сборная России по хоккею провела второй матч суперсерии с представителями канадских юниорских лиг. Наши хоккеисты уступили со счетом 3:4 сборной юниорской лиги Квебека.

Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде канадцы забросили победную шайбу. В составе нашей команды отличились Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. Счет в серии стал равным 1:1.

В первом матче российская молодежка победила этого же соперника со счетом 5:4. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 7 ноября со сборной хоккейной лиги Онтарио.