Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air, совершавший чартерный перелет из Томска во вьетнамский Фукуок, по технической причине совершил посадку в китайском аэропорту Сиань.

Причиной экстренной посадки стало срабатывание одного из датчиков технической неисправности. На борту находились 241 пассажир и семь членов экипажа, передает ТАСС.

В настоящее время в аэропорту Сиань ожидают прибытия резервного борта, которым планируется доставить пассажиров к месту назначения.