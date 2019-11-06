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6 ноября 201907:45

Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air, совершавший чартерный перелет из Томска во вьетнамский Фукуок, по технической причине совершил посадку в китайском аэропорту Сиань.

Причиной экстренной посадки стало срабатывание одного из датчиков технической неисправности. На борту находились 241 пассажир и семь членов экипажа, передает ТАСС.

В настоящее время в аэропорту Сиань ожидают прибытия резервного борта, которым планируется доставить пассажиров к месту назначения.

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