Радулов помог "Далласу" одержать четвертую победу подряд в НХЛ

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов стал одним из соавторов победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "звезд".

Радулов записал на свой счет одну результативную передачу в моменте с голом Радека Факса, по итогам матча оформившего дубль. Помимо Факса за "Даллас" также забивали Джейсон Дикинсон и Кори Перри. У "вулканов" единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер, которому в свою очередь ассистировал другой россиянин Владислав Каменев.

Для "Далласа" эта победа стала четвертой кряду в НХЛ. У "Колорадо" ситуация прямо противоположная – поражение от "Старз" стало пятым подряд.