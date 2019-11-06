Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия не ответила на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с рассмотрением дела о несоответствиях в предоставленных данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Согласно близким и WADA источникам, Россия ответила только на 23 из 31 заданного вопроса агентства о возможных несоответствиях в данных Московской антидопинговой лаборатории, — написал Зеппельт в своем личном Twitter-аккаунте. – Кроме того, российская сторона не предоставила всех требуемых устройств и аналитических данных по ЭПО".

Напомним, что департамент расследований WADA подготовит доклад для комитета по соответствию международной организации, который будет предоставлен до конца ноября. Ожидается, что от этого будет зависеть дальнейший статус Российского антидопингового агенства.