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6 ноября 201910:17

Аэроэкспресс в Шереметьево войдет в состав одного из диаметров

EPA

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут интегрированы в Московские центральные диаметры и начнут отправляться из Одинцова. Об этом газете "Ведомости" рассказала генеральный директор компании "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева.

По ее словам, уже с июля два-три раза в день аэроэкспрессы отправляются из Одинцова. Пока в тестовом режиме. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть.

Аэроэкспрессы будут следовать со всеми остановками в режиме МЦД — Сколково, Тестовская и так далее. На Белорусском вокзале остановка будет длиться две минуты: этого достаточно, чтобы пассажиры с багажом сели в поезд. Далее состав остановится на Савеловском вокзале и на Окружной.

От Одинцова до Шереметьева аэроэкспресс идет 90 минут, от Белорусского вокзала – 35 минут. Сейчас график движения находится в разработке. По оценкам компании, удлинение маршрута позволит увеличить количество пассажиров до миллиона человек.

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