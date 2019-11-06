Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу из-за беспорядков

Организаторы Кубка Либертадорес приняли решение перенести финальный матч турнира из чилийской столицы Сантьяго в столицу перуанскую – Лиму. При этом дата матча не изменилась – "Фламенго" и "Ривер Плейт" оспорят главный трофей 23 ноября.

Причиной же переноса решающего поединка стали массовые акции протеста, которые продолжаются на протяжении нескольких недель, сообщает "Спорт-экспресс". Чилийцы возмутились повышению тарифов в метрополитене.

Это уже второй случай переноса финала Кубка Либертадорес за предыдущие два года. В прошлом сезоне финальная встреча турнира между "Ривер Плейт" и "Бокой Хуниорс" вместо Буэнос-Айреса прошла в Мадриде. В 2018 году причиной переноса стали фанатские беспорядки.