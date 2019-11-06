Красноярские театры поборются за "Золотую маску". Номинантов из сибирского города четыре, сообщает ГТРК "Красноярск".

Принять участие в национальном театральном конкурсе сможет спектакль красноярского драматического театра имени Пушкина "Мы герои". Он поставлен главным режиссером театра Олегом Рыбкиным. Артисты театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского представят оперу Франсиса Пуленка "Груди Терезия". Кроме того, заметными театральными событиями этого сезона, по мнению критиков, стал спектакль театра юного зрителя "Племянник чародея", а также постановки театра кукол.

Российская национальная театральная премия вручается с 1993 года. В рамках фестиваля "Золотая маска" проходят показы спектаклей-номинантов. Отбором претендентов занимается экспертный совет, состоящий из ведущих театральных критиков. В этом году в конкурсе принимают участие более шестидесяти учреждений культуры. Участники приедут из двадцати одного города России.