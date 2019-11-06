Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Группа боевиков, которые атаковали пограничную заставу "Ишкобод" в Таджикистане, относились к группировке ИГ (запрещена в России). По данных местных силовиков, они планировали теракты.

Нападение произошло 6 ноября в 03:23. По предварительным данным, отряд из 20 человек прорвался на территорию погранзаставы и открыли огонь. Одни военнослужащий погиб, террористы захватили 5 автоматов Калашникова, пишет агентство "Интерфакс". Пограничники начали стрелять в ответ: 15 террористов ликвидированы, 5 задержаны. Кроме того, силовикам удалось уничтожить 4 автомобиля преступников.



Застава "Ишкобод" относится к пограничному отряду "Султанабад". Она находится всего в 60 километрах от столицы Таджикистана Душанбе.