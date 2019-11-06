Лавров: ограничения на работу российских СМИ за рубежом - политическая цензура

Сергей Лавров назвал попытками политической цензуры ограничения, вводимые в некоторых странах на работу российских журналистов. Это заявление министр иностранных дел РФ сделал на проходящей в Москве конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия", — считает Сергей Лавров.

В качестве примера он вспомнил проходившую летом 2019 года в Лондоне Глобальную конференцию по свободе прессы. Британские власти не пустили на нее представителей телеканала RT и агентства Sputnik, а аккредитованному на конференцию работнику МИД РФ не выдали визу.

По мнению словам Лаврова, цель подобных проектов, куда приглашают только "своих", ввести предвзятое регулирование СМИ, разделить их по принципу "наши" и "чужие".

"А если говорить прямо — ввести политическую цензуру", — подчеркнул министр.

В итоге подобные действия приводят не только к фрагментации информационного пространства, но и подрывают доверие в межгосударственных отношениях, уверен глава МИД РФ.

При этом Лавров также высказался против лишения аккредитации иностранных СМИ в России, включая и ситуацию с изданием Deutsche Welle.

"МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ", — подчеркнул министр иностранных дел России.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России обвинила Deutsche Welle в том, что немецкое СМИ в своем аккаунте в Twitter во время одного из несанкционированных акций в Москве призвало россиян выйти на неразрешенное мероприятия. На основании этих данных аккредитация Deutsche Welle в РФ может быть приостановлена либо вовсе прекращена.