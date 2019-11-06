Российские хоккеисты вышли в 1/4 финала Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России добилась победы над командой Швеции в заключительном матче Мировой кубка вызова. Встреча группы "В" завершилась победой российских хоккеистов с минимальным счетом 5:4.

Авторами голов у россиян стали Владимир Сычев, а дублями отметились сразу два игрока России Федор Свечков и Всеволод Гайдамак. Эта победа стала для юных российских хоккеистов первой на турнире.

По итогам группового этапа наша сборная заняла третье место с четырьмя очками. Теперь Россия продолжит борьбу за главный трофей турнира, выйдя в плей-офф. В четвертьфинале россияне встретятся с Канадой "в черном". Матч состоится восьмого ноября.