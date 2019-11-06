"Убить всех человеков": в авиакорпорации подтвердили появление этой надписи на дисплее Як-130

Несколько дней назад в интернете были опубликованы фотография внутреннего документа корпорации "Иркут" с комментарием о безымянной кнопке, активирующей бегущую строку "Слава Роботам! Убить всех человеков", а также видеозапись, демонстрирующая дисплей в кабине самолета Як-130УБС с этой надписью.

Корпорация "Иркут" подтвердила изданию "Газета.Ру", что фото и видео являются подлинными — инцидент произошел несколько лет назад, в 2015 году.

"Пошутил кто-то из программистов "Электроавтоматики", так что документ подлинный, — процитировало издание. — Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку, и был уволен по собственному желанию".

Отдельно подчеркивается, что на безопасность и на управление самолетом шутка, оставленная в программном обеспечении, никак не влияла. В ходе испытаний были внесены корректировки, функция "безымянной кнопки" изменилась и появление знаменитой фразы робота Бендера из сериала "Футурама" больше вызвать нельзя.